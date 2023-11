Après Lens, Brice Samba a déjà une petite idée

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Brice Samba fera son grand retour en Angleterre ce mercredi à l'occasion du match de Ligue des champions entre Arsenal et Lens. Pour l'ancien gardien de but de Nottingham Forest, c'est l'occasion de faire parler de lui en Premier League.

A 29 ans, Brice Samba découvre cette saison la Ligue des champions dans la peau de gardien de but titulaire du RC Lens. Un an après avoir quitté Nottingham Forest, dont il avait largement contribué au retour en Premier League, l’ancien portier de l’OM est devenu l’un des chouchous du stade Bollaert. Ce mercredi, Samba va tenter de contribuer à ce que l’aventure des Sang et Or en Ligue des champions continue, même si Lens doit signer un exploit à l’Emirates Stadium face à une équipe d’Arsenal qui vient de reprendre les commandes de la Premier League. Pour le portier nordiste, l’occasion est belle de se rappeler au bon souvenir de l’Angleterre, d’autant qu’il avoue ne pas avoir définitivement tourné le dos à la Premier League. Héros du match aller et de la victoire lensoise face aux Gunners, Samba se projette un peu sur l'avenir.

Brice Samba en Angleterre après Lens ?

Quelle soirée de rêve 🤩 merci à tous pour cette communion extraordinaire, on l’a fait tous ensemble ce soir !!! 🔥❤️💛 pic.twitter.com/9uxJUnMACK — Brice Samba (@samba_brice) October 3, 2023

Même s'il est encore lié jusqu'en 2028 avec le RC Lens, puisqu'il a déjà prolongé son contrat cet été, Brice Samba révèle dans L'Equipe qu'il ne dirait pas non à un transfert en Premier League à l'avenir. S'il se sent parfaitement bien dans le Nord, le gardien de but international français admet être tenté par un championnat qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir avec Nottingham Forest, puisqu'il est parti au lendemain du match scellant l'accession du club dans l'élite du football anglais. « Retourner un jour en Angleterre ? Pourquoi pas. Pourquoi pas découvrir la Premier League si l’opportunité me vient ? Je ne fermerai par la porte », prévient Brice Samba, qui n'en fait cependant pas une obsession, avouant être très heureux d'avoir été désigné capitaine du RC Lens par Franck Haise et se sentant très impliqué chez les Sang et Or.