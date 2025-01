Accord total, Lens a trouvé son nouveau gardien

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un gardien depuis le départ de Brice Samba à Rennes au début du mois, le RC Lens a enfin trouvé son bonheur. Et c’est en Italie que le club nordiste a déniché son nouveau gardien de but.

Il y a quelques jours, le RC Lens pensait avoir trouvé son bonheur en trouvant un accord avec l’OM pour le prêt de Pau Lopez. Le gardien espagnol s’était d’ailleurs rendu dans le Nord pour parapher son contrat mais le deal a été annulé à cause du club de Gérone, qui a finalement refusé de casser le prêt du joueur en provenance de Marseille au dernier moment. Un coup dur pour Lens, qui avait dans le même temps validé le départ de Brice Samba à Rennes. Résultat des courses, Hervé Koffi assure l’intérim depuis le départ de l’ex-capitaine des Sang et Or, mais Will Still a été catégorique avec ses dirigeants sur le besoin de recruter un nouveau gardien titulaire.

Accord entre l’AS Rome et Lens pour le prêt sans option d’achat de Mathew Ryan. Il reste des détails à régler entre le gardien australien et le club artésien. Visite médicale devrait avoir lieu mardi. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 20, 2025

L’entraîneur lensois a été écouté et en ce début de semaine, un accord a été trouvé avec l’AS Roma pour le prêt sans option d’achat de Mathew Ryan selon le journaliste Marc Mechenoua. Le gardien australien de 32 ans est attendu ce mardi à Lens pour passer sa visite médicale avant de s’engager pour les six mois à venir en faveur du club nordiste. Le prêt ne comportera pas d’option d’achat pour Mathew Ryan, en fin de contrat avec l’AS Roma mais qui devrait automatiquement prolonger d’un an dans le club de la Louve grâce à une clause dans son contrat. Lens va donc régler son problème de gardien mais de manière temporaire, et ce dossier sera de nouveau sur la table l’été prochain.