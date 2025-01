40 millions à trouver en urgence, panique à Lens

Dans : Lens.

L’inquiétude est de mise à Lens, où le mercato hivernal pourrait faire de gros dégâts dans l’effectif à la disposition de Will Still. Les départs de Brice Samba et d’Abdukodir Khusanov sont notamment à l’ordre du jour.

Septième de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens espérait se relancer avec l’arrivée de Will Still. L’objectif clairement annoncé aux supporters est de retrouver l’Europe, mais l’ancien coach du Stade de Reims va devoir réaliser un miracle pour placer les Sang et Or dans le top 6 de la Ligue 1. Et pour cause, en interne, la véritable obsession des dirigeants lensois est de retrouver une situation financière saine, ce qui n’est pas le cas actuellement avec une masse salariale qui a explosé ces dernières années, ce qui a d’ailleurs conduit au départ d’Arnaud Pouille, lequel est désormais en poste au Stade Rennais. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a justement évoqué la situation du RC Lens en livrant un chiffre qui explique mieux pourquoi Brice Samba ou encore Abdukodir Khusanov sont sur le départ lors de ce mois de janvier.

« Pau Lopez à Lens, ce n’est pas fait. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais ils sont encore en réflexion parce qu’on se dit que Koffi peut peut-être faire l’affaire. On a tous été un peu surpris de la manière dont tout a explosé à Lens pendant les fêtes. Au coeur de l’histoire, il y a Brice Samba qui a dit à Pierre Dreossi avant Noël qu’il voulait partir. Lens ne lui a pas dit ‘non tu ne vas pas partir’, parce que les finances du club sont mauvaises. Les finances sont mauvaises car on a assisté à l’erreur classique : le club qui va en Ligue des Champions de façon inattendue et qui casse sa masse salariale et qui fait tout exploser » explique le journaliste sur les ondes avant de conclure.

« Des gens sont partis cet été, Oughourlian a dit stop aux dépenses, il y a un trou de 40 millions d’euros qu’il faut combler et c’est à ça que le club est en train de travailler en ce moment et Pierre Dreossi ne pense qu’à ça. Lens a construit sa masse salariale et son budget comme si le club allait jouer la Ligue des Champions tous les ans » a détaillé Daniel Riolo, pour qui le RC Lens vit clairement au-dessus de ses moyens depuis plusieurs mois, raison pour laquelle Joseph Oughourlian a sifflé la fin de la récréation avec le départ d’Arnaud Pouille. Et même si ses décisions risquent d’être impopulaires à l’avenir, Pierre Dreossi a clairement pour mission de faire entrer du cash à Lens afin de rétablir la situation financière.