LdC ‍: Brest au Stade de France, la grande annonce

Dans : Brest.

Par Adrien Guyot

Le Stade Brestois va disputer ses quatre matchs à domicile de Ligue des Champions au Stade du Roudourou à Guingamp. Les dirigeants rêvent secrètement plus grand en cas de qualification au minimum pour les barrages.

Ce jeudi 19 septembre est un grand jour pour tous les supporters du Stade Brestois. Troisième du championnat de France l’an dernier, le club breton a gagné le droit de participer à la première édition du nouveau format de la Ligue des Champions. A Guingamp, Brest reçoit Sturm Graz, formation autrichienne, pour la première rencontre de Coupe d’Europe de son histoire. Le début d’une aventure que Brest espère longue, mais la direction du SB29 voit déjà plus loin. En cas de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, Brest envisage de demander à jouer la phase à élimination directe au Stade de France, comme l’a indiqué son président ces dernières heures au cours d’une interview pour Le Figaro.

Brest veut jouer au Stade de France en cas de barrages

Denis Le Saint s’est exprimé ce matin dans les colonnes du Figaro. Une intervention qui fleure bon la bonne humeur et les rêves un peu fous. On vous recommande de la lire, avec l’hymne de la LDC en fond sonore.



C’est parti les amis, c’est parti 🥹 https://t.co/XKqVz82ZC7 pic.twitter.com/bZvCLLDOBj — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) September 19, 2024

Le président Denis Le Saint l’a confirmé, Brest espère aller au Stade de France en cas d’exploit lors de cette phase de poules : «Pour être attractif, donner envie, recevoir les gens dans de bonnes conditions, il faut l’outil. On avait imaginé faire un match au Stade de France, on n’a pas pu, car on a vendu quatre matchs dans le pack. Si on est dans les 24, on fera notre demande à la FFF et l'UEFA pour évoluer à Saint-Denis en barrages. Paris est la deuxième ville bretonne de France. Je l’ai déjà évoqué avec une personne qui travaille à l’UEFA. Si on a la chance d’être dans les 24… 80 000 personnes au Stade de France, ce serait génial, c’est un vœu pieux», a-t-il affirmé. Le rendez-vous est pris. Reste à confirmer cette ambition sur le terrain, car Brest va se frotter à des montagnes européennes avec le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen ou encore le PSV Eindhoven.