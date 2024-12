Brest ne fera pas un mercato niveau Ligue des Champions

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Actuellement septième du classement, Brest verra au minimum les play-offs de la Ligue des Champions. Ce qui ne va pas inciter pour autant le club breton à faire des folies lors du mercato hivernal.

Le Stade Brestois a beau réussir un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, il n’est pas question pour le club breton de flamber sur le marché des transferts au mois de janvier. Interrogé par Le Télégramme, le directeur sportif Grégory Lorenzi a confirmé que le SB29 allait tenter de se renforcer à quelques postes, notamment dans le secteur défensif. Mais à ceux qui pensent que Brest peut viser de gros noms grâce à son parcours en Ligue des Champions, le dirigeant breton a répondu de manière très cash.

« En janvier, c’est souvent un mercato d’appoint avec des possibilités sur des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et parfois en manque de rythme. On pourrait aussi aller sur des joueurs pas encore prêts à être titulaires mais plus aptes à entrer dans une rotation et qui s’inscriront sur le long terme avec le club. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à du bling-bling, on va rechercher la cohérence » a expliqué le dirigeant du Stade Brestois, qui aimerait notamment renforcer le poste de latéral gauche, dépourvu du titulaire Bradley Locko, gravement blessé. Quelques renforts seront donc envisagés à Brest pour ravir Eric Roy lors des fêtes de fin d’année. Mais l’actuel 11e de la Ligue 1 ne fera pas de folie, malgré les recettes importantes liées au parcours en Ligue des Champions cette saison.