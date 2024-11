LdC ‍: Brest n'est pas un club français en Europe

Dans : Brest.

Par Adrien Guyot

Toujours aussi impressionnant pour sa première participation en Ligue des Champions, le Stade Brestois a signé un troisième succès en quatre rencontres au Sparta Prague. Les Bretons ont envie de faire changer les mentalités.

Les supporters du Stade Brestois sont aux anges depuis la saison dernière. Le SB29 s’est qualifié avec brio pour les poules de la Ligue des Champions l’an passé, et après quatre journées dans le nouveau format de la C1, le groupe d’Eric Roy déjoue tous les pronostics, se plaçant quatrième avec trois victoires et un match nul en quatre journées. Ce mercredi, le club finistérien l’a emporté sur le terrain du Sparta Prague (1-2) et compte désormais dix points sur douze possibles après avoir battu Sturm Graz, Salzbourg et décroché le match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Des performances exceptionnelles qui boostent la confiance de Brest, comme l’a expliqué Kenny Lala.

Brest peut rêver avant d’affronter le Barça et le Real

🗣 "Une bonne leçon"



🔴 Le club breton et son défenseur Kenny Lala font taire leurs détracteurs qui voyaient Brest se ridiculiser en Ligue des champions.https://t.co/3IpkvMLSq8 — RMC Sport (@RMCsport) November 7, 2024

Le latéral droit espère que ce début d’épopée brestoise donnera des idées à n’importe quelle équipe française, peu importe son expérience européenne : «C’est une question de mentalité malgré tout. Il faut qu’on l’améliore déjà entre nous-même à toujours vouloir le maximum pour nos clubs français. Les gens ne comptaient pas sur nous et puis on est là. On répond présent. Donc j’espère à l’avenir que ça donnera des idées et puis que ça changera les mentalités. Même si on part de zéro, il faut toujours avoir du respect pour les autres et toujours souhaiter le meilleur. C’est comme ça, on l’accepte mais au final ça nous pique aussi. Ça nous met dedans et ça nous motive pour montrer le contraire», a-t-il expliqué selon des propos recueillis par RMC Sport. Déjà presque assuré de disputer les barrages, Brest peut aborder sereinement ses quatre dernières rencontres. Outre des rencontres contre le PSV Eindhoven et le Shakhtar Donetsk, Brest se présentera lors de la prochaine journée sur la pelouse du FC Barcelone et recevra également le Real Madrid pour une rencontre de gala qui sera l’apothéose d’une métamorphose brestoise depuis l’arrivée de son magicien Eric Roy en janvier 2023.