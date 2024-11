LdC ‍: 17 heures de route, la vague brestoise arrive à Prague

Dans : Brest.

Par Quentin Mallet

Suite à une grève des pompiers à l'aéroport de Nantes, des vols pour Prague ont été annulés. De nombreux supporters de Brest ont dû trouver une alternative pour se rendre en République Tchèque avant le coup d'envoi du match.

Ce mercredi au soir, le Stade Brestois se déplace à l'Epet Arena de Prague pour y défier le club du Sparta. Un déplacement périlleux qui pourrait toutefois permettre aux hommes d'Eric Roy de se retrouver dans une très bonne position pour la suite de la compétition. Alors que de nombreux supporters brestois sont attendus dans la capitale tchèque pour pousser leur équipe même à 1600 km de la pointe bretonne, certains vols pour Prague en partance de l'aéroport de Nantes ont été annulés suite à une grève des pompiers. De quoi obliger certains à broder pour arriver à temps pour le match.

Brest – Prague en voiture pour certains supporters

Départ en voiture à 20h à l’annonce de l’annulation… arrivée à Prague prévue 12h ! Quel périple ! 😊 — Beskinho▫️ (@vivien9) November 6, 2024

C'est un périple inattendu qu'ont vécu certains supporters du Stade Brestois. Alors que leur vol Nantes-Prague a été annulé, de valeureux fans du club n'ont pas réfléchi plus longtemps et ont dégainé les clés de leur voiture pour s'en aller parcourir les 17 heures de route qui les séparent de Prague. Sur X, un supporter s'exprime à ce propos. « Départ en voiture 20h à l'annonce de l'annulation... arrivée à Prague prévue à 12h ! Quel périple ! », s'exclame-t-il.

Pour d'autres, c'est un parcours du combattant en train qui leur permettra d'arriver à temps pour voir le Stade Brestois fouler la pelouse du stade du Sparta Prague. « Nous aussi on est partis à 4h ce matin pour aller à Rennes, puis train pour Paris pour 9h de voyage avec escale à Amsterdam avant d'aller à Prague », explique un autre supporter. Comme ils le rappellent toutefois, « ça vaut tellement le coup, dans un an, on en rigolera ». Le jeu en vaut clairement la chandelle, tant Brest comble ses supporters de bonheur depuis le début de la compétition avec deux victoires et un match nul en Ligue des Champions.