L'année est terminée pour le maître à jouer de Brest

Dans : Brest.

Par Mehdi Lunay

Homme de base de la folle épopée brestoise la saison dernière, Pierre Lees-Melou ne profite pas beaucoup de l'Europe cette saison. Encore touché au péroné, le milieu ne reviendra qu'en janvier.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Pierre Lees-Melou à Brest. Cadre majeur chez le troisième de Ligue 1 la saison dernière, il avait pris part à 29 des 34 matchs de Ligue 1. Il n'atteindra d'ores et déjà pas ce total cette saison. La faute à son péroné. Lees-Melou avait subi une fracture de cet os en mai dernier, l'obligeant à partir en vacances avant les autres et à revenir sur les terrains plus tard cette année. Vendredi, à Monaco, il s'est plaint d'une douleur au péroné et il a du sortir dès la première période. Le verdict n'est pas bon selon L'Equipe. Sans préciser la nature exacte du mal, le quotidien annonce que Lees-Melou est forfait jusqu'à la fin de l'année civile 2024.

Un coup dur pour le milieu qui va manquer le déplacement à Barcelone mardi soir mais aussi pour le Stade Brestois. Actuellement 13e, le club finistérien a besoin de points en Ligue 1. Le programme qui arrive s'annonce copieux avec un déplacement à Lille mais surtout les réceptions des concurrents pour le maintien Strasbourg et Nantes.