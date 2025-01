Brest se chauffe pour le Real, Canal+ casse l’ambiance

Dans : Brest.

Par Eric Bethsy

Sur un nuage en Ligue des Champions, Brest rêve d’un exploit face au Real Madrid le 29 janvier. Le club breton espérait réunir un maximum de supporters pour cet événement. Mais une décision de Canal+ vient contrecarrer ses plans.

A deux journées de la fin, le Stade Brestois reste en course pour une qualification directe en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’équipe entraînée par Eric Roy devra bien négocier les matchs à venir, et notamment la venue du Real Madrid à Guingamp le 29 janvier. Autant dire que ce rendez-vous prestigieux suscitera un énorme engouement autour du SB 29. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club et la ville de Brest ont souhaité mettre en place une fan zone. Mais un désaccord avec le diffuseur Canal+ bloque l’installation souhaitée.

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 𝟐𝟗 - 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐂𝐅 🎟️



L'UEFA n'ayant pas réservé l'intégralité de leur quota alloué, des billets sont à nouveau disponibles pour la rencontre Stade Brestois - Real Madrid le 29 janvier prochain au Stade de… pic.twitter.com/TWeBoTWMID — Stade Brestois 29 (@SB29) January 16, 2025

« Suite à de nombreuses sollicitations par mails et échanges téléphoniques, et un courrier officiel en date du 13 décembre 2024 de François Cuillandre, maire de Brest (Finistère), aux instances dirigeantes de l’UEFA, seules habilitées à instruire cette demande, une réponse officielle a été reçue ce jour stipulant que l’UEFA n’accordera pas la possibilité d’organiser de nouvelles fan zones en raison de ses obligations contractuelles avec ses partenaires commerciaux notamment le diffuseur détenteur des droits nationaux de retransmission », a fait savoir le Stade Brestois dans un communiqué.

Canal+ a dit non

Une décision confirmée par l’UEFA selon le quotidien Ouest-France. « Canal + a confirmé sa position de limiter cet accord (de diffusion) à un seul match pour cette saison au vu de l’impact que ce type de retransmissions a sur le modèle économique de leurs droits exclusifs », relayent nos confrères, sachant que les Pirates ont déjà profité d’une fan zone le 26 novembre dernier, lorsqu’ils s’étaient inclinés sur le terrain du FC Barcelone (3-0).

Dans son droit, le diffuseur français des compétitions européennes a donc décidé de ne pas impacter son audience. Quitte à décevoir le maire brestois François Cuillandre. « Je regrette que le parcours exceptionnel du SB29 ne puisse pas être partagé par un plus grand nombre de spectateurs dans un cadre convivial, festif et sécurisé telle que cette fan zone le permettait », a réagi l’élu conscient que Brest pourrait vivre une soirée historique.