Brest espère cette erreur grossière du PSG

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Le hasard du tirage au sort a mis le Stade Brestois sur la route du PSG en Ligue des champions. A quelques jours de jouer le match aller, le club breton espère que Paris va commettre cette boulette.

La semaine passée, Brest n'a pas pesé lourd face au Paris Saint-Germain, mais c'était en Ligue 1. Cette fois, c'est en Ligue des champions, où les Bretons ont signé quelques gros exploits, que l'équipe d'Eric Roy recevra à Roudourou mardi à 18h45. Sur le papier, le leader de la Ligue 1 est forcément le grandissime favori, le PSG étant dans une forme resplendissante. Depuis quelques semaines, la formation dirigée par Luis Enrique est presque injouable, et une semaine après Brest, c'est Monaco qui l'a compris à ses dépens. Du côté breton, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29, espère que les joueurs parisiens vont se voir trop beau et ne seront pas motivés à bloc à l'idée d'affronter un adversaire qu'ils viennent de balayer en Championnat.

Le PSG peut se voir trop beau

✨𝐏𝐫𝐞𝐧𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 ! ✨

Ouverture de la billetterie au Grand public pour ce match historique de Coupe d'Europe ! 🏆🇪🇺

👉 https://t.co/4JVEGx0VW1 pic.twitter.com/JAlCWJznwh — Stade Brestois 29 (@SB29) February 8, 2025

Se confiant dans les colonnes de L'Equipe, le dirigeant brestois admet que la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sera compliquée, mais il compte sur un dérapage du PSG pour finalement réaliser un nouvel exploit. « En toute logique, Paris est supérieur à nous et est favori. Peut-être nous prendront-ils à la légère... C'est ce qui ferait qu'on aurait la possibilité de faire quelque chose. Il faut rester lucide par rapport aux dernières confrontations. Mais c'est une autre compétition et les joueurs auront à coeur de créer un exploit », espère Grégory Lorenzi, conscient que ses joueurs vont devoir essayer de contrarier le Paris Saint-Germain lors du match aller afin d'avoir quelque chose à jouer lors du retour au Parc des Princes. Depuis le début de la saison, et surtout en Ligue des champions, le Stade Brestois a montré qu'il était capable de tout et surtout du meilleur.