LdC ‍: Guingamp ou le Stade de France, Brest a choisi

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Septième du classement de la phase de ligue à deux journées de la fin, Brest sera au minimum qualifié pour les play-offs de la Ligue des Champions. Mais un gros doute entourait le stade dans lequel le club breton allait poursuivre la compétition.

Depuis le début de sa campagne de Ligue des Champions, le Stade Brestois évolue au stade du Roudourou à Guingamp, l’UEFA ayant interdit au SB29 de jouer à Francis-le-Blé pour des raisons de sécurité. L’enceinte de Guingamp a porté chance aux hommes d’Eric Roy jusqu’à maintenant, mais la question de poursuivre l’épopée dans un stade plus grand s’est posée ces derniers jours pour les play-offs, voire les huitièmes de finale en cas de qualification. Le Stade Brestois a longuement réfléchi, a consulté ses joueurs et ses supporters avant de trancher. Dans un communiqué officiel, le club breton dévoile que la suite de la Ligue des Champions se disputera… au Roudourou, et non au Stade de France comme cela avait été évoqué.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : La Ligue des Champions restera à Roudourou



Le communiqué en intégralité 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 8, 2025

« Soucieux d’être proche de son territoire, la décision de poursuivre la campagne historique du club en Ligue des Champions au stade de Roudourou est apparue comme une évidence pour Denis Le Saint » indique le Stade Brestois dans son communiqué, avant de poursuivre. « À l’image de la forte demande pour la réception du Real Madrid fin janvier, l’idée, pendant un temps, était de se projeter au Stade de France afin de satisfaire le plus grand nombre d’amoureux des Rouge et Blanc mais également de faire grandir le club pour augmenter sa visibilité nationale et internationale dans une enceinte à la hauteur de l’événement. Mais cette délocalisation apparaît contraignante pour toutes les parties prenantes, comme pour ses plus fidèles supporters » écrit le club sur son site officiel. La suite de l’aventure se déroulera donc à Guingamp pour le bonheur des supporters locaux même si de toute évidence, le Roudourou sera trop petit pour satisfaire tout le monde lors des prochains matchs à domicile en coupe d’Europe.