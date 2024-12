LdC ‍: L'UEFA n'a qu'un rêve, voir Brest tomber

Dans : Brest.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Brestois réalise une performance XXL en Ligue des champions et est déjà assuré de jouer au minimum les barrages de la compétition. Mais les Bretons sont amers envers l'UEFA, qui les empêche de jouer vraiment à domicile.

Le Stade Brestois est assurément la belle histoire de cette édition de la Ligue des champions. Les hommes d'Eric Roy sont assurés d'être qualifiés pour les barrages au minimum. Pour le moment, les Bretons évoluent au Stade du Roudourou de Guingamp, le Stade Francis-Le Blé n'étant pas totalement homologué pour accueillir des matchs de Ligue des champions. Et il se dit que le Stade Brestois pourrait quitter le Roudourou pour filer au Stade de France et y finir sa campagne en C1. Mais encore une fois, Brest ne serait pas vraiment à domicile. De quoi passablement agacer Eric Roy, qui en a marre que l'UEFA ne fasse rien pour mettre en avant les plus petits clubs.

Eric Roy dénonce un scandale de la part de l'UEFA

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Brestois 29 (@stadebrestois29)

Lors de quelques mots échangés avec la presse ces dernières heures, l'entraineur brestois a en effet indiqué sans sourciller : « Quoi qu’il arrive, on jouera nos huit matchs de poule à l’extérieur, ce qui rend encore plus extraordinaire notre parcours. On se rend compte que ces compétitions sont faites pour les grands clubs et on essaye d’éliminer les petits clubs comme nous. La volonté de l’UEFA est l’argent pour l’argent. Ce qui m’agace, c’est qu’on essaye d’éliminer tous les gens qui aiment le foot parce qu’ils apprécient l’incertitude du résultat, le fait que le petit puisse battre le gros ». Brest va donc encore devoir lutter contre les éléments et a encore deux matchs pour valider sa présence dans le top 8 et s'éviter un barrage. Ce sera face au Shakhtar Donetsk et au Real Madrid. Pas une mince affaire.