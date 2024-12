Brest-Real Madrid, aucune place vendue pour le grand public

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Le 29 janvier prochain, le Stade Brestois recevra le Real Madrid à Guingamp. Le club breton a donné la priorité à ses abonnés, et le grand public doit l'accepter.

Le parcours de Brest en Ligue des champions est formidable et le point d'orgue de ce premier tour sera la réception Kylian Mbappé, Vinicius Jr et les autres stars du Real Madrid à la fin du mois de janvier au Roudourou. Face à la demande colossale pour ce match, le Stade Brestois a logiquement donné la priorité à ses abonnés habituels, et forcément toutes les places du stade de Guingamp sont vendues. « L’intégralité des places mises en vente ce lundi, en priorité aux abonnés, a trouvé preneur. Il n'y aura par conséquent pas d'ouverture de la billetterie au grand public, la vente étant clôturée », indique le Stade Brestois.