LdC ‍: Le Real dans le dur, un club français pour l'achever ‍?

Dans : Brest.

Par Adrien Guyot

Le Stade Brestois profite à fond de son aventure en Ligue des Champions. Le club breton terminera sa phase de poules contre le Real Madrid à Guingamp. En attendant de disputer des barrages ou une amusante surprise l’attendra peut-être.

Après cinq journées de Ligue des Champions, le Stade Brestois est clairement l’une des bonnes surprises de ce nouveau format. Malgré sa première défaite dans la compétition en milieu de semaine sur la pelouse du FC Barcelone, le groupe d’Eric Roy pointe à la onzième place avec dix points au compteur et est déjà pratiquement assuré de disputer au minimum les barrages. Brest aura droit à une dernière affiche prestigieuse à domicile pour boucler sa phase de poules. En effet, fin janvier, le SB29 accueillera le Real Madrid au Stade du Roudourou à Guingamp. Un match qui promet déjà, d’autant que les Merengue, tenants du titre, sont clairement en mauvaise posture et ne sont pas à l’abri d’une élimination précoce. L’infirmerie est remplie et le collectif madrilène est en difficulté. Cependant, la confrontation entre les deux formations dans deux mois pourrait ne pas être la dernière.

Brest - Real Madrid en barrages de Ligue des Champions ?

Five most likely opponents of 🇪🇸 Real Madrid in UCL KO playoff round:



6.0% 🇫🇷 Brest

5.4% 🇵🇹 Benfica

5.2% 🇫🇷 Lille

5.2% 🇫🇷 Monaco

5.1% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City



For the analysis of most likely opponents in KO playoff & R16 of your favorite team, join our subscribers community. — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

En effet, le Real Madrid pointe actuellement à la 24ème place, soit à l’extrême limite d’une simple place de barragiste. La qualification directe via le top 8 s’éloigne de plus en plus, mais selon un calcul réalisé par Football Meets Data, Brest est actuellement l’équipe ayant le plus de chances d’affronter le Real Madrid en barrages début 2025 (6% de chances que cela se produise). A noter que le LOSC et l’AS Monaco possèdent tous deux 5,2% de chances d’affronter les Merengue au même stade de la compétition. Également dans le dur en ce moment, Manchester City est également bien placé à ce niveau. Les deux équipes les plus régulières en C1 ces dernières années peuvent se retrouver prématurément dans la compétition. Rendez-vous dans deux mois pour le dénouement de la première phase de la nouvelle édition de la Ligue des Champions, avec peut-être un match couperet entre Brest et le Real Madrid.