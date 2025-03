L1 ‍: La crise après l'ivresse, panique à Brest

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Incapable de gagner depuis six matchs toutes compétitions confondues, le Stade Brestois suscite l’inquiétude. L’ivresse de la qualification en Ligue des Champions et des belles soirées européenne est déjà loin.

Terrible retour à la réalité pour le Stade Brestois. Révélation de la saison dernière avec une qualification directe en Ligue des Champions, le club breton a fait vibrer ses supporters en se qualifiant pour les play-offs de la compétition après un parcours remarquable lors de la phase de ligue. La marche était cependant bien trop haute contre le PSG, avec une violente élimination (10-0 sur l’ensemble des deux matchs) et une dynamique qui n’incite plus vraiment à l’optimisme. En Ligue 1, l’équipe d’Eric Roy reste sur deux nuls et une défaite, et les places européennes s’éloignent peu à peu. De quoi provoquer un vent de panique chez les supporters, dont 74% craignent une fin de saison galère selon un sondage réalisé par nos confrères du Télégramme.

Vague de pessimisme à Brest

Le média local précise par ailleurs que les joueurs sont usés physiquement après l’enchainement des matchs à très haute intensité en Ligue des Champions ce à quoi l’effectif brestois n’était évidemment pas habitué. « On a fait beaucoup de choses bien mais on n'a pas eu d'efficacité, et c'est malheureusement ce qui compte dans le sport de haut niveau. Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ? C'est frustrant pour les garçons, mais c'est le football de haut niveau » regrettait Eric Roy après la défaite à Lyon dimanche après-midi, un match que Brest avait en mains en menant au score avant de se faire rejoindre puis de s’incliner. Les trois prochaines semaines seront cruciales avec trois matchs abordables contre Angers, Reims et Toulouse. Un menu idéal pour tenter de relancer une dynamique et retrouver un peu de légèreté à Brest, où la magie s’est envolée depuis quelques temps pour laisser place au pessimisme.