Brest hésite pour la Ligue des Champions, Guingamp s'énerve

Dans : Brest.

Par Alexis Rose

Bien parti pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, le Stade Brestois ne sait pas encore dans quel stade se jouera la suite de sa compétition, alors que les dirigeants de Guingamp commencent déjà à s’impatienter…

Petit Poucet de la Ligue des Champions pour sa première expérience en Coupe d’Europe, Brest ne veut sûrement pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas encore officiellement en phase finale de la C1 mais qualifié à 99% pour les barrages, au moins, le club breton attend sûrement la prochaine journée contre le Chakhtar Donetsk pour avancer de manière concrète pour la suite de la compétition. Dès le début de l’année 2025, il sera notamment question du stade. Obligé de délocaliser ses matchs de LDC à Guingamp, sachant que son Stade Francis Le Blé n’est pas homologué par l’UEFA pour recevoir des matchs de Ligue des Champions, le SB29 va encore devoir trouver un terrain pour la phase finale. Et pas sûr que le président brestois Denis Le Saint opte encore pour le Roudourou.

« Il faut qu’on ait une réponse dans les prochains jours »

Stade Brestois en Ligue des Champions : "On n'a pas de nouvelles", regrette le maire de Guingamp

Quoi qu’il en soit, son homologue de l’En Avant souhaite être fixé le plus rapidement possible à ce sujet. « À cette heure, si le Stade Brestois a deux options, à Guingamp, on aimerait en tout cas que le sujet soit vite tranché. La porte est ouverte pour Brest. J’entends un peu de discussions à droite et à gauche, ce serait bien qu’ils se positionnent. Car quand ils viennent au stade, ça monopolise le Roudourou sur plusieurs jours, donc il faut qu’on ait une réponse dans les prochains jours », a lancé Fred Le Grand sur Ouest France. Un petit coup de pression appuyé par Philippe Le Goff, le maire de Guingamp : « Pour l’instant, je n’ai pas eu plus de contact. De ce que je lis, j’ai la sensation que d’autres orientations sont prises mais je n’ai pas d’avis sur le scénario qu’ils doivent choisir. Je n’ai pas eu de sollicitation. On a fait tous les efforts nécessaires pour que ça se passe bien, que chacun en soit conscient. Il leur appartient de revenir vers nous ou pas ».

Le Stade de France ou le Roudourou ? Brest doit trancher vite

Avec cet ultimatum, Guingamp espère que les dirigeants brestois vont prendre une décision rapide entre une poursuite de l’aventure au Roudourou, où la magie de la Coupe d’Europe opère depuis le début de la saison, ou aller dans un plus grand stade pour gagner plus d’argent. Ces dernières semaines, le Stade de France est même évoqué pour recevoir les potentiels matchs à élimination direction de Brest en Ligue des Champions. Mais sachant que cette idée n’emballe pas trop les supporters de Brest, qui ne se voient pas faire des centaines de kilomètres pour jouer un match de LDC à domicile à Paris en pleine semaine, Denis Le Saint continue de réfléchir, quitte à perdre la patience des Guingampais…