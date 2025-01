Pourquoi les enfants de Brest ramènent les yaourts à la framboise chez eux

Dans : Brest.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir en Ligue des champions, le Stade Brestois accueille le Real Madrid. Forcément un moment incroyable pour le club breton et ses supporters.

Le Stade Brestois fait la fierté de ses fans mais aussi de toute la Bretagne depuis quelques mois. Après une saison 2023-24 historique, le club entraîné par Eric Roy dispute désormais la Ligue des champions. Et les Bretons verront au minimum les barrages de la compétition après une brillante campagne européenne. Ce mercredi soir, Brest reçoit le Real Madrid pour une rencontre logiquement très attendue. Toute la ville est derrière son équipe. C'est aussi le cas de ses partenaires, comme le groupe Sill entreprises, lié au Stade Brestois depuis plus de 20 ans. Et pour montrer sa fidélité au club, 270 000 pots de yaourt en carton de la marque Malo sont désormais habillés aux couleurs du maillot brestois.

Une opération au grand succès

YAOURT FRAMBOISE COUPE D'EUROPE pic.twitter.com/lmqSxwRD3Z — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) December 5, 2024

Ces dernières heures lors de mots échangés avec Ouest France, Stéphane Floch, directeur général du groupe Sill Entreprises, est revenu sur le succès des pots de yaourts aux couleurs du SB29 : « Le pot en carton Malo aux couleurs du Stade s’est imposé. D’autant plus que ce pot est directement fabriqué chez nous. Nous avons contacté notre imprimeur, qui a été aussi emballé. Nous avions décidé d’en fabriquer 100 000, mais face à l’engouement, on va passer à 270 000 pots.

Et nous continuerons à le fabriquer, aussi longtemps que le Stade sera dans la course au titre de Champions League. (...) On approvisionne aussi les cantines, qui nous ont fait remonter que les enfants gardent dans leur poche le pot de yaourt à la fin du repas, pour le ramener chez eux. J’éprouve une grande fierté. C’est une réussite qui a du sens, car c’est la victoire de la fidélité, de l’amitié, du sport et d’une énergie positive diffusée par le sport et, en l’occurrence, le foot. L’aventure continue ». A noter que le yaourt framboise collector est en vente depuis décembre 2024 et le sera jusqu’en février 2025 (sauf si Brest va plus loin en C1) dans des enseignes du Finistère, des Côtes-d’Armor et dans certains magasins d’Ille-et-Vilaine.

Actuellement 13e de Ligue des champions, Brest a encore une chance de terminer dans le top 8 et donc se qualifier directement en huitièmes de finale. Pour cela, il faudra absolument battre le Real Madrid.