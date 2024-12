LdC ‍: Encore un coup de tonnerre de Brest ‍!

Dans : Brest.

Par Guillaume Conte

A Guingamp, Brest bat le PSV Eindhoven 1-0

But pour Brest : Le Cardinal (43e)

La magie brestoise opère toujours en Ligue des Champions, avec une victoire arrachée 1-0 face au PSV Eindhoven. Brest est dans le Top5 de C1.

Déchainé cette saison en Ligue des Champions, Brest avait à coeur de montrer face au PSV Eindhoven qu’il avait digéré la claque logique prise à Barcelone lors de la précédente journée. Dans un stade de Roudourou chauffé à blanc, les Bretons subissaient beaucoup les assauts néerlandais. Mais Bizot était sur tous les ballons et gardait son équipe dans le match. De Jong à deux reprises, Boscagli sur corner et Tillman voyait le portier néerlandais s’interposer. Et comme souvent, cela tournait en revanche parfaitement dans l’autre sens, où Le Cardinal ouvrait le score à la reprise d’un coup de pied arrêté recentré acrobatiquement par Baldé (1-0, 43e).

⌚️ 44'

À l'affût au second poteau notre numéro 25 ne se fait pas prier et expédie une volée du droit à bout portant. ON EST DEVANT #SB29PSV 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/PX7gqyIGGX — Stade Brestois 29 (@SB29) December 10, 2024

Le Stade Brestois était sur son nuage, et manquait même de faire le break après la pause avec Baldé (46e et 51e). Mais rapidement, la tendance s’inversait pour retrouver une domination du PSV avec le poteau de Saibari (57e) puis un penalty logiquement refusé par la VAR pour une main supposée de Ndiaye (67e). Des deux côtés, les gardiens brillaient et le score en restait donc là pour faire le bonheur du Stade Brestois, désormais cinquième de la Ligue des Champions à deux journées de la fin de la phase de la saison régulière.