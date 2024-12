Brest au Stade de France, deux critères seront décisifs

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Invaincu à Guingamp durant la phase de ligue régulière de Ligue des Champions, Brest doit décider s’il reste au Roudourou pour la suite de la compétition ou s’il déménage au Stade de France. Deux critères seront décisifs pour prendre la meilleure décision possible.

Interdit par l’UEFA de jouer au stade Francis-le-Blé en Ligue des Champions pour des raisons de sécurité, le Stade Brestois a déménagé non sans déception à Guingamp pour son incroyable aventure européenne. Et si au départ, le SB29 était plutôt sceptique à l’idée de jouer à plus de 100km de Brest, force est de constater que le Roudourou a porté chance aux hommes d’Eric Roy jusqu’à maintenant. Et pour cause, le Stade Brestois est septième de la phase de classement de la Ligue des Champions et demeure pour l’instant invaincu dans l’enceinte guingampaise. Une question se pose toutefois pour la suite de la compétition : faut-il rester au Roudourou ou déménager dans un stade plus grand ?

Par exemple, pour le dernier match de la phase de classement contre le Real Madrid, le Stade Brestois ne peut faire entrer que 16.000 spectateurs dans le stade alors que la demande était « trois fois plus élevée » selon L’Equipe. Le quotidien national explique que les dirigeants brestois se posent actuellement des questions sur la meilleure décision à prendre. Si Brest souhaitait rester à Guingamp, des travaux seraient nécessaires afin de faire passer le stade en catégorie 4 selon les critères de l’UEFA. Cela conduirait à une perte d’environ 1.000 places pour le grand public, sans compter le coût des travaux. Mais deux critères décisifs détermineront si oui ou non, le Stade Brestois déménagera au Stade de France.

L'avis des joueurs et l'identité de l'adversaire vont compter

Premièrement, les joueurs et le staff technique auront un poids prépondérant dans la décision et de ce côté, la tendance serait de rester à Guingamp car les joueurs se sentent bien dans ce petit stade qui leur rappelle Francis-le-Blé. Le second critère est à la fois sportif et marketing, il s’agit de l’adversaire. Si l’affiche est peu prestigieuse, Brest sera tenté de rester à Guingamp mais si un cador européen est tiré par le club breton, il pourrait être tentant de déménager au Stade de France pour remplir une enceinte de 80.000 places et ainsi faire gonfler les recettes. Les dirigeants de Brest vont donc sagement attendre le tirage au sort des play-offs (31 janvier) ou du tableau final (21 février) avant de prendre une décision définitive.