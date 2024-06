L1 ‍: Brest secoué, le mercato sera dangereux

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Après une saison extraordinaire qui s’est conclue à la troisième place de Ligue 1, le Stade Brestois va devoir gérer au mieux les multiples intérêts pour ses différents joueurs durant le mercato estival.

Sous la houlette d’Eric Roy, le Stade Brestois a réalisé une saison absolument dingue en 2023-2024 en se hissant à la troisième place du championnat. Directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Brest va devoir gérer un mercato plus agité que les précédents. Et pour cause, de nombreux joueurs ont crevé l’écran durant la saison et attirent logiquement les convoitises de gros clubs. Les dirigeants bretons vont devoir gérer l’été au mieux, en trouvant le bon équilibre entre les ventes pour renflouer les caisses et les joueurs à conserver pour garder une ossature forte l’an prochain. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les joueurs les plus convoités du Stade Brestois. Bradley Locko en fait indiscutablement partie après avoir été élu meilleur latéral gauche de Ligue 1 aux trophées UNFP.

OL : Textor défie l'OM pour ce top défenseur de Ligue 1 https://t.co/UrL2bzXF1j — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

Lille a d’ores et déjà fait part de son intérêt mais à cette heure, personne ne s’est aligné sur les exigences de Brest, qui réclame 15 millions d’euros pour l’international espoirs français. Un autre joueur figurant dans l’équipe type de la saison en Ligue 1 est courtisé, il s’agit de Pierre Lees-Melou. A 31 ans, il ne crachera pas sur l’opportunité de signer un dernier gros contrat. C’est également le cas de Steve Mounié mais à contrario de Lees-Melou, l’attaquant de 30 ans est libre. L’ancien buteur de Montpellier a pour l’instant refusé la prolongation de deux ans offert par Brest car il réclame un bail de trois années et pour l’heure, on ignore si un accord sera trouvé entre les deux parties. Défenseur central sous contrat jusqu’en 2025, Lilian Brassier a également la cote puisque le journal Ouest France indiquait en milieu de semaine que l’OM, Nice, Lille ou encore l’OL étaient sur les rangs. Autant dire que pour Brest, l’été s’annonce aussi excitant que dangereux.