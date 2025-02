Entraineur en vogue à Brest, Eric Roy se fait désirer

Dans : Brest.

Par Guillaume Conte

Entraineur avec le vent en poupe, Eric Roy arrive en fin de contrat avec Brest, et veut faire le bon choix à l'issue de la saison. Il joue la montre sur son avenir.

L’espoir fait vivre mais les irréductibles bretons du Stade Brestois ont mordu la poussière en Ligue des Champions cette semaine face au PSG, avec une défaite 3-0 qui ne laisse guère d’espoir en vue du match retour au Parc des Princes. Il y a encore un match pour faire bonne figure, et une belle place à aller chercher en championnat. Mais les regards se tournent vers Eric Roy, entraineur en vogue du SB29 et qui n’a toujours pas prolongé son contrat. Concentré sur sa saison, l’ancien milieu de terrain de l’OL et de l’OM notamment sera libre au mois de juin. Le président brestois Denis Le Saint espère bien le prolonger et l’a fait avoir publiquement. De son côté, Eric Roy joue la montre et a fait savoir qu’il n’avait pris aucune décision, et qu’il espérait simplement finir la saison avec le club du Finistère.

Eric Roy espère ne pas être viré

#SB29AJA 🎙 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "Le score de 3-0 du match face au Paris Saint-Germain reste lourd, on a touché 3 fois la barre en plus... Le fait de jouer dès demain est pour le coup une bonne chose de pouvoir se projeter rapidement dans un autre match.

Pour les choix des joueurs,… pic.twitter.com/KSuGU62U2n — Stade Brestois 29 (@SB29) February 13, 2025

« Mon avenir à Brest ? Au moins jusqu’à la fin de la saison, si je ne suis pas viré avant (rires). Après on verra. Tout est possible en foot. On s’est parlé une fois c’était avant la trêve de Noël. Là, on est dans le rythme des matches. On ne s’est pas reparlé depuis. Il y a une réflexion chez eux, chez moi aussi. Ce qu’il en ressortira je ne sais pas. Je sais déjà que je suis bien ici. Est-ce que je peux être mieux ailleurs ? Je ne sais pas », a livré l’entraîneur français, qui sait qu’après avoir été écarté des bancs de touche pendant une dizaine d’années (2011 à 2023), son choix de carrière sera décisif. Et sa réussite à Brest a forcément attiré du beau monde, lui qui a toujours été attiré par le football anglais, où il a été notamment directeur sportif à Watford.