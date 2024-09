Brest veut des arbitres de Ligue des Champions tous les week-end

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Brest a confirmé son regain de forme dimanche en s’imposant 2-0 face à Toulouse. Mais en dépit du succès de son équipe, l’entraîneur breton Eric Roy a critiqué l’arbitrage de Florent Batta.

Les clubs qui gagnent sont ceux qui fulminent contre l’arbitrage ce week-end en Ligue 1. Dimanche soir, Mehdi Benatia a durement critiqué Benoit Bastien après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’OL (lire par ailleurs). Mais le directeur sportif marseillais n’est pas le seul à s’être emporté. En dépit de sa victoire à domicile contre Toulouse (2-0), Eric Roy a lui aussi fustigé l’arbitrage de la rencontre, à savoir Florent Batta. Rarement dans le jugement des arbitres depuis son retour sur un banc de Ligue 1, l’ancien coach de Nice a cette fois publiquement critiqué la décision d’accorder un penalty à Toulouse à la 36e minute de jeu après une faute de Mathias Pereira Lage.

Eric Roy fustige l'arbitrage de Brest-Toulouse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Brestois 29 (@stadebrestois29)

« On a vu le ralenti. Tout le monde peut avoir un avis différent, mais, pour moi, ce n’est pas penalty. Je l’ai dit au 4e arbitre. Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord avec la décision. J’ai connu, jeudi, l’arbitrage de ce premier match de Ligue des champions et j’ai vu le management du 4e arbitre qui était exceptionnel dans sa manière de parler, de dédramatiser. Là, au lieu d’engager un dialogue, ce sont des sanctions qui tombent tout de suite. Il y a le très haut niveau et il y a la Ligue 1, c’est toujours pareil » s’est plaint Eric Roy, avec une comparaison terrible pour le championnat de France entre l’arbitrage en Ligue 1 et celui qui est appliqué en Ligue des Champions. Week-end difficile pour les arbitres avec des contestations de plus en plus nombreuses et des entraîneurs ou dirigeants qui n’hésitent plus à dire tout haut ce qu’ils pensent face aux micros, au risque d’être sanctionnés par la suite.