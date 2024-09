Vente Bordeaux ‍: Gérard Lopez fait une annonce tonitruante

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Malgré la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, qu’il a conduit de la Ligue 1 au National 2, Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de partir et il l’a fait savoir dans une interview à Sud-Ouest.

Il n’est plus vraiment le bienvenu à Bordeaux, où il a conduit le club en National 2 et pourtant, Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de faire ses valises et de vendre le club au scapulaire. Dans une interview accordée à Sud-Ouest, l’homme d’affaires luxembourgeois a été très clair en annonçant sa volonté de rester aux Girondins de Bordeaux. Malgré la descente en N2, la perte du statut professionnel ou encore la suppression de l’équipe féminine, Gérard Lopez reste convaincu qu’il est l’homme de la situation pour redresser la barre et refaire des Girondins un club qui compte dans les années à venir.

« Les personnes qui le veulent ou le disent n'ont absolument rien fait pour le club, et ce n'est pas comme ça qu'on traite un investisseur quel qu'il soit. Il n'est pas question d'abandonner le navire. Franchement, on dirait qu'il y a eu un lavage de cerveau collectif à Bordeaux cet été, comme si je ne voulais pas m'asseoir sur mes 40 millions en attendant que quelqu'un arrive et me donne 40, 20 ou 5. Le club ne peut pas exister si l'actionnaire ne met pas d'argent, donc je continue à le faire » a notamment lâché Gérard Lopez, lequel a donc promis de continuer à investir en masse pour assurer la survie du club.

Gérard Lopez annonce qu'il reste à Bordeaux

La question est maintenant de savoir où tout cela peut mener le club aquitain, actuellement en N2 et qui ne retrouvera une bonne santé financière que s’il parvient à grimper les échelons au fil des années. Chez les supporters, l’inquiétude et la colère continuent de prédominer et la volonté des amoureux des Marine et Blanc est toujours de voir Gérard Lopez partir. Néanmoins, cela ne semble pas être la tendance des prochains mois et il faut donc se préparer à voir Gérard Lopez rester encore un moment aux Girondins de Bordeaux, en espérant pour le club aquitain que le pire est désormais derrière le club au scapulaire.