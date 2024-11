Petkovic débouté, Bordeaux ne lui paiera rien

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

En conflit avec son ancien entraîneur Vladimir Petkovic, les Girondins de Bordeaux n’auront rien à payer à l’entraîneur suisse.

Ce dernier contestait son licenciement des Girondins de Bordeaux pour faute grave et réclamait une coquette somme au club au scapulaire, près de 13 millions d’euros. Dans une situation financière très difficile, Bordeaux aurait été dans de sales draps si le tribunal des Prud’homme lui avait ordonné de payer cette somme. Mais l’excellente nouvelle est tombée ce vendredi soir : la demande de l’ancien entraîneur de la Suisse a été rejetée. « Son adjoint Antonio Manicone a également été débouté. C'est un caillou de moins dans la chaussure des Girondins, placés en redressement judiciaire et qui doit repasser devant le tribunal de commerce fin janvier 2025 » écrit France Bleu. Une excellente nouvelle pour Gérard Lopez et pour les Girondins de Bordeaux avec cette économie à 13 millions d’euros.