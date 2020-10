Mercato : Accord trouvé, Ben Arfa file à Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Le mercato a été calme comme rarement à Bordeaux cet été. Mais dans les heures à venir, le club au scapulaire pourrait bien accueillir un renfort de poids.

Son nom a brièvement circulé à Bordeaux il y a quelques jours, sans que l’on sache réellement si la piste était concrète ou non. Mais vraisemblablement, les Girondins de Bordeaux sont bien sur le point d’accueillir un certain Hatem Ben Arfa. Et pour cause, le compte @Girondinfos informe ce mercredi que les Girondins ont trouvé un accord financier avec Hatem Ben Arfa, lequel souhaite travailler avec Jean-Louis Gasset. L’opération devrait aller au bout, mais Alain Roche et Frédéric Longuépée sont encore dans l’attente de la validation de King Street afin d’officialiser la signature de l’international tricolore. Libre après son expérience d’un an au Real Valladolid, le natif de Clamart va retrouver la Ligue 1, un peu plus d’un an après avoir quitté le Stade Rennais en juin 2019.