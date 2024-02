Un supporter fan de Zemmour maltraité, les gardes à vue tombent

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Le retour du déplacement d'Amiens a été marqué par un sérieux incident au sein du car des supporters de Bordeaux. Un jeune homme a été maltraité pour ses opinions politiques.

Etonnant dérapage au coeur des supporters des Girondins de Bordeaux. En marge du déplacement à Amiens lundi soir, un supporter des Ultramarines a été maltraité, frappé et humilié car il était abonné sur Instagram aux comptes d’Eric Zemmour et du Rassemblement National. Ce jeune bordelais de 16 ans faisait le déplacement jusqu’en Picardie avec le groupe des Ultras et cela a dégénéré sur la route du retour quand d’autres supporters s’en sont pris à lui car il suivait les politiciens d’extrême-droite sur les réseaux sociaux. Tout d’abord insulté de « facho » et de « nazi », le jeune supporter a été ensuite frappé, privé de ses affaires et mis torse nu et n’a même pas été amené à destination puisqu’il a été débarqué du bus sur un parking au niveau de Virsac, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux.

Deux agresseurs présumés en garde à vue

Le jeune supporter a porté plainte ce mardi après avoir été récupéré par sa mère torse nu sur un parking en mois de février, et deux de ses agresseurs ont été arrêtés dans la foulée, annonce Sud-Ouest. Il s’agit de deux jeunes hommes de 23 et 24 ans et qui ont été placés en garde à vue, où ils y étaient encore mercredi soir. « Une enquête a été ouverte en flagrance du chef de violences volontaires, suivies d’une incapacité totale de travail inférieure à huit jours aggravées car commises en réunion sur mineur à l’extérieur d’une enceinte sportive en relation avec une manifestation sportive », a fait savoir la procureure en charge de l’affaire. Des témoignages sont désormais attendus, et notamment celui du chauffeur du bus.