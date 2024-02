Bordeaux ‍: Alberth Elis opéré avec succès, son état reste grave

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Victime d'un très violent choc à la tête lors du match Bordeaux-Guingamp, l'attaquant hondurien des Girondins a été opéré durant la nuit et tout s'est bien passé. Mais son état reste grave.

Après plusieurs heures d'angoisse, ce sont des nouvelles relativement rassurantes qui arrivent ce dimanche matin. Oscar Funes, journaliste hondurien spécialisé dans le football et proche de la famille d'Alberth Elis, annonce que l'attaquant des Girondins de Bordeaux, victime samedi soir d'un grave traumatisme crânien lors d'un choc avec un joueur guingampais, et placé dans le coma artificiel, a été opéré durant la nuit. L'intervention chirurgicale s'est bien passée et Alberth Elis, âgé de 28 ans, serait à présent en salle de réveil.

Actualización sobre estado de salud de Alberth Elis.



Elis fue operado y salió hace unos 50 minutos del quirófano. Todo salió bien en la intervención. Está acompañado por su familia en el hospital. En este momento está en sala de recuperación.



Hay que orar por la salud de… pic.twitter.com/Y7L7FuH0Os — Oscar Funes (@chacofunesjr) February 25, 2024

Notre confrère basé au Honduras précise que la famille du joueur bordelais est déjà à ses côtés. Depuis samedi, l'inquiétude est grande concernant l'attaquant bordelais, et de nombreux footballeurs et clubs ont adressé des messages de soutien, en espérant que les choses évoluent dans le bon sens. Car France Bleu Gironde précise que si l'opération s'est bien déroulée, l'état d'Alberth Elis reste « grave » et il faudra patienter avant de voir si l'hématome a diminué comme les chirurgiens l'espèrent.