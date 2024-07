Lopez s’accroche à Bordeaux, Lizarazu le vire à coups de pied

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après l’échec du rachat par Fenway Sports Group, Bordeaux a accepté sa rétrogradation administrative en National 2. Pas de quoi refroidir le patron Gérard Lopez, prêt à rester. Ce qui agace particulièrement l’ancien Bordelais Bixente Lizarazu.

Cette fois, Gérard Lopez s’est mis tout le monde à dos chez les Girondins. Le président et propriétaire de Bordeaux, longtemps soutenu par le principal groupe d’ultras, n’a pas comblé le déficit de 42 millions d’euros. Et n’est pas parvenu à boucler la vente à Fenway Sports Group. Résultat, le club aquitain se retrouve contraint d'accepter sa rétrogradation en National 2, avec la perte de son statut professionnel. Jugé responsable, l’homme d’affaires se voit pourtant rester aux commandes au niveau amateur. Mais son obstination ne plait pas du tout à Bixente Lizarazu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lizarazu Bixente (@bixentelizarazu)

« Petit message sur la situation dramatique des Girondins de Bordeaux. Je vais y aller direct. Je suis dégoûté comme tous ceux qui aiment ce club, a écrit l’ancien Bordelais sur Instagram. Mais ce qui se passe est malheureusement la conséquence d’une gestion sportive et financière désastreuse depuis de nombreuses années. Depuis l’arrivée de Gérard Lopez, cela dépasse l’entendement et l’entêtement. Descente de Ligue 1 en Ligue 2 pour raisons sportives. Descente de L2 en N1 (voire N2) pour raisons administratives et financières… Et je lis que Gérard Lopez compte rester président et propriétaire…? Sérieux…? »

« Ce monsieur doit disparaître »

« Avant toute chose, ce monsieur doit disparaitre de Bordeaux et de notre cher sud-ouest. A partir de là, peut-être qu’un projet de reconstruction pérenne pourra s’enclencher. Ça prendra du temps, parce qu’il faudra repartir de loin et soigner les blessures. Quoi qu’il en soit, j’espère de tout cœur que ce grand club retrouvera un jour sa place au sommet du foot français (mais sans GG si c’est pas assez clair pour les neuneus). Bon courage à tous », a conclu le consultant de TF1, que certaines rumeurs incluent dans un projet de reprise des Girondins.