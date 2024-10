Le match de Bordeaux décalé en semaine faute de policiers

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le match de Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et le club de Bassens (R2) n'aura pas lieu le week-end prochain. La raison est connue.

Pour le compte du cinquième tour de Coupe de France, Bordeaux doit affronter dans un derby girondin le club du CMO Bassens, formation qui évolue au niveau régional. L'engouement est forcément énorme autour de cette affiche, mais une nouvelle fois Andy Carroll et ses coéquipiers risquent fort de jouer devant un stade vide. Qui plus est, la rencontre qui devait se jouer samedi ou dimanche, aura finalement lieu en milieu de semaine. Le CMO Bassens avait proposé au club de Gérard Lopez d'inverser le match afin qu'il se déroule à Bordeaux, mais les Girondins ont refusé cette solution. La Préfecture ayant prévenu qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers disponibles pour ce week-end, il a donc été décidé de décaler le match de Coupe de France comme l'a confirmé le maire de Bassens. Car la crainte existe toujours de vois les deux associations de supporters de Bordeaux en découdent.

« En vue du 5ème de coupe de France entre le Club Municipal Omnisports de Bassens et les Girondins de Bordeaux, une rencontre a réuni l’ensemble des parties prenantes : clubs, villes, ligue Aquitaine de football et services préfectoraux. Les forces de l’ordre étant fortement mobilisés par ailleurs, la Préfecture nous a indiqué que le match ne pourra pas se tenir ce week-end. Conformément au règlement de la Ligue, la rencontre aura donc lieu en début de semaine. Plusieurs pistes sont encore à l’étude. Nous sommes pleinement mobilisés afin de réunir les conditions qui nous permettront de partager avec le plus grand nombre cette affiche de gala », a indiqué Alexandre Rubio, maire de Bassens.