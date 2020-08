FCGB : Zéro recrue, Roche attend le début du vrai mercato

Dans : Bordeaux.

Récemment nommé directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche travaille sur le marché des transferts. Tout en sachant que les choses sérieuses ne commenceront pas avant plusieurs semaines.

En acceptant la proposition de Bordeaux, Alain Roche savait pertinemment à quoi s’attendre. Le nouveau directeur sportif sait que les Girondins n’ont aucun budget pour recruter. Et que des ventes seront nécessaires pour rééquilibrer les comptes. Pas de quoi démoraliser l’ancien défenseur central qui s’estime capable de réaliser de bonnes affaires en prêt. Mais pour y parvenir, il faudra selon lui attendre que les clubs les plus riches donnent le coup d’envoi du vrai mercato.

« Il va falloir être attentif à ce qu'il se passera sur le marché, quand les grands clubs vont commencer à dégainer le carnet de chèques et libérer de l'argent pour les autres. On travaille pour être prêts à réagir dès qu'il le faudra », a confié Alain Roche au magazine So Foot, avant de préciser le profil des cibles observées. Mais sans pour autant donner leur identité ni leur poste.

15 jours pour agir vite

« On reste attentifs aux joueurs qui peuvent être en difficulté dans certains clubs, mais qui ne seront pas vendus, a-t-il expliqué. On attend également la possibilité de réaliser de bonnes ventes, qui nous permettront de faire des achats. On a tous envie de recruter de bons joueurs, mais nos moyens font qu'on ne pourra pas les avoir tout de suite, mais peut-être dans les dernières semaines du mercato. D'ailleurs, le mercato ne devrait durer que 15 jours, vu que de toutes manières, tout se passe lors des deux dernières semaines. (Il rit.) » C’est donc à ce moment précis que le dirigeant sera attendu au tournant.