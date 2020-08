FCGB : Pas de temps à perdre, Alain Roche a déjà pris les commandes

Dans : Bordeaux.

Pour la succession d’Eduardo Macia, licencié la semaine dernière, les Girondins de Bordeaux devraient rapidement nommer leur ancien défenseur Alain Roche au poste de directeur sportif.

Bordeaux ne restera pas sans directeur sportif très longtemps. En désaccord avec le président Frédéric Longuépée, et allié de l’entraîneur Paulo Sousa, Eduardo Macia avait été écarté la semaine dernière. Et très vite, le nom d’Alain Roche avait circulé dans les médias. Une information notamment confirmée par le journal L’Equipe, qui précise que l’ancien défenseur central sera nommé en début de semaine prochaine. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant un accord définitif entre les deux parties. L’occasion pour le consultant de se relancer au sein d’un club. Et pour Longuépée d’intégrer un ancien de la maison afin de calmer le jeu avec les supporters qui souhaitent son départ depuis plusieurs mois.

Pas sûr que cette nomination soit suffisante pour effacer les tensions. Quoi qu’il en soit, Alain Roche n’a pas perdu de temps pour enfiler son nouveau costume. Car selon Foot Mercato, le dirigeant de 52 ans aurait déjà commencé à fixer des rendez-vous avec les agents de certains joueurs bordelais. On pourrait parler prolongation, mais surtout départ étant donné que la première mission confiée au futur directeur sportif sera de dégraisser l’effectif et de récolter un maximum de liquidités. Pas forcément la tâche la plus excitante pour commencer dans ses nouvelles fonctions…