FCGB : Le travail paie toujours, Gourvennec le prouve

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après la victoire contre Guingamp (3-1) : « On s’est fait piéger à chaque début de mi-temps. Mais je trouve qu’on est resté dans le match. D’être égalisé en début de seconde mi-temps, c’est souvent difficile, et les joueurs sont restés dans nos objectifs de jeu. On a mis deux très beaux buts, et sur le premier c’est une belle action aussi qui amène le pénalty. Ce sont des choses que l’on travaille à l’entraînement et sur lesquelles on s’était focalisé. Je trouve qu’on a fait un match plein, qui nous a été rendu difficile parce que Guingamp a aussi fait un bon match. Il faut les féliciter parce qu’ils n’ont jamais fermé le jeu, contrairement aux deux matchs précédents ».