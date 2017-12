FCGB : Le boss s'enflamme pour son premier « renfort » du mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Indésirable en août, Maxime Poundjé a signé son grand retour en fin d’année 2017. Utilisé par Jocelyn Gourvennec lors des deux derniers matchs de la première partie de saison, il pourrait être la solution aux maux du club au scapulaire à ce poste. C’est tout du moins l’avis de Stéphane Martin, qui n’a pas l’intention de recruter à ce poste en raison du retour en forme de l’ancien latéral gauche de Nîmes.

« Le coach lui a fait confiance et il a répondu présent avec plutôt de bonnes performances. Forcément, la réflexion n’est plus la même. Il est resté alors qu’il savait qu’il allait très peu jouer, en nous disant qu’il avait envie de réussir ici. Maintenant qu’il joue, il n’aura pas envie de partir. Nous, on a eu du mal à trouver la formule au poste. S’il est capable d’être régulier, il n’y a pas de raison de le pousser dehors. Et il faut lui reconnaître un attachement au club » a lâché le président des Girondins de Bordeaux, qui peinera à convaincre les supporters du club aquitain avec ce genre de déclaration…