FCGB : Fini les blagues, Malcom ne bougera pas d'un iota au mercato !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Comme à Saint-Etienne, le mercato est très agité du côté des Girondins de Bordeaux. Après une première partie de saison chaotique, le club au scapulaire a évidemment la volonté de se renforcer et les arrivées de Paul Baysse et de Souhaliho Meité vont dans ce sens. Néanmoins, tout le peuple marine et blanc redoute un départ qui ferait beaucoup de mal à l’équipe de Jocelyn Gourvennec, celui de Malcom. Éblouissant lors de la première partie de saison, l’ailier droit brésilien des Girondins est dans le viseur de Manchester United, mais surtout d’Arsenal au mercato.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Stéphane Martin a tenté d’asseoir l’autorité du club aquitain dans ce dossier en fermant (une nouvelle fois) la porte à un départ de Malcom. « Les choses sont claires avec ses agents. On ne l’a pas prolongé et sécurisé, cet été, pour le céder, cet hiver. On n’a jamais eu de discussion avec Arsenal. De notre point de vue, c’est du vent. Ils peuvent toujours essayer, mais ils auront du mal à nous le prendre » a confié le président bordelais. Reste désormais à savoir si la réaction de Stéphane Martin sera la même si une offre de 50ME arrive sur son bureau fin janvier…