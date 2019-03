FCGB : Enfin libre, le gros coup du mercato est attendu

Depuis le changement de propriétaire en novembre dernier, la direction américaine redessine progressivement l’organigramme des Girondins.

Très rapidement, l’ancien président Stéphane Martin a dû céder son bureau à Frédéric Longuépée. Avant le licenciement du manager Ricardo le mois dernier, au profit du Portugais Paulo Sousa. Prochaine étape ? La nomination d’un directeur sportif. Même si le club aquitain se montre discret sur le sujet, l’arrivée programmée d’Eduardo Macia n’est un secret pour personne.

Confirmation ce jeudi puisque le recruteur a officiellement été libéré de son contrat à Leicester City. L’Espagnol sera en mesure de s’engager avec la formation de son choix à partir de vendredi. Pas de quoi se précipiter à Bordeaux qui, selon L’Equipe, n’aurait pas l’intention de le faire signer avant le mois d’avril. Quoi qu’il en soit, les Girondins vont s’offrir un recruteur renommé dans le milieu après ses passages au FC Valence, Liverpool, l’Olympiakos, la Fiorentina et le Betis Séville.

Leicester City can confirm that Eduardo Macià will be leaving his position as the Club’s Head of Recruitment on 15 March.