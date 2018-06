FCGB : Coup dur au mercato, un cadre veut quitter les Girondins

Dans : Bordeaux, SMC, Mercato.

Pendant que la vente du club est toujours d’actualité, un autre dossier influencera le mercato estival de Bordeaux.

On parle évidemment de l'ailier brésilien Malcom, qui souhaite rejoindre une formation plus ambitieuse, et dont le transfert devrait rapporter un gros montant. Ainsi, les Girondins ont prévu d’apporter quelques retouches autour de leurs cadres. Seulement voilà, le récent sixième de Ligue 1 n’avait sûrement pas prévu de perdre son capitaine. En effet, Le 10 Sport indique que le gardien Benoît Costil (30 ans) voudrait quitter Bordeaux cet été.

« Les raisons de ses motivations n’ont pas filtré », mais nos confrères affirment qu’un retour à Caen, sa ville natale et son club formateur où il a récemment été aperçu, est envisageable. Si l’information se confirme, le club aquitain réfléchira à l’idée de le libérer, sachant qu’il faudrait ensuite le remplacer. Rappelons que les Girondins enregistrent le retour de l’international Espoirs français Paul Bernardoni, élu meilleur gardien de Ligue 2 pendant son prêt à Clermont cette saison.