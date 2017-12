FCGB : Alain Roche effrayé par les choix de Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Très fébriles à domicile contre Strasbourg vendredi (0-3), les Girondins de Bordeaux vont devoir relever la tête dès mardi soir en Coupe de la Ligue face à Toulouse. Mais visiblement, le mal est profond pour l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Recrutement raté, défense à la rue, manque d’orgueil… Sur le plateau du Canal Football Club, Alain Roche a confié toutes ses inquiétudes quant à l’avenir du club au scapulaire, 14e de Ligue 1 à l’issue de la 17e journée.

« La défense n'a pas été du tout renforcée, quand on voit la lenteur de Jérémy Toulalan... Mais qu'il soit lent ce n'est pas bien grave, sauf qu'il faut au moins l'associer à un garçon qui va un peu plus vite, et Jovanovic c'est catastrophique à l'image du dernier but encaissé contre Strasbourg. Les latéraux ne sont pas très bons. On fait jouer Sabaly à gauche alors que c'est un latéral droit... Mais c'est surtout le manque d'orgueil, le manque de réaction qui est frappant. Et Jocelyn Gourvennec est responsable aussi, c'est quand même l'entraîneur, mais ce n'est pas facile de trouver des solutions parce que c'est un club extrêmement irrégulier en ce moment » a lancé celui qui a porté les couleurs du club aquitain durant plus de 3 ans. On l’a bien compris, c’est à Jocelyn Gourvennec de redonner du tonus et de la hargne à son équipe. Ce n’est pas gagné…