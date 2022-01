Danylo Ignatenko signe à Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le club de Bordeaux a officialisé la venue de Danylo Ignatenko, le milieu de terrain ukrainien, sous forme de prêt avec option d'achat.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer l’arrivée de Danylo Ignatenko. Le milieu de terrain ukrainien s’est engagé avec les Marine et Blanc sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Né le 13 mars 1997 à Zaporizhya en Ukraine, Danylo Ignatenko débute le football avec les équipes de jeunes de sa ville natale. Entre 2015 et 2022, le milieu de terrain porte successivement les couleurs des clubs ukrainiens du Metalurg Zaporizhya, du FK Mariupol, du Shakhtar Donetsk et du SK Dnipro-1. Lors de son prêt au Ferencváros TC en 2019, le joueur remporte le championnat de Hongrie. À seulement 24 ans, Danylo Ignatenko est un milieu de terrain athlétique mesurant 1m90. Il a déjà joué 114 matches dont 62 en Premier Liga (1ère division ukrainienne) », précise le club au scapulaire.