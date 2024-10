CdF ‍: Fête du football ou grand gâchis, le match Bassens-Bordeaux inquiète

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end prochain aura lieu le 5e tour de Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux (N2) seront aux prises avec le CMO Bassens (Régional 2).

Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France a réservé un derby attendu et insolite entre les Girondins de Bordeaux, qui évoluent désormais en National 2, et le CMO Bassens, pensionnaire de Régional 2. Forcément un match spécial pour les supporters des deux formations mais aussi toute une région. Si Bassens aurait préféré jouer le club au scapulaire en tant qu'écurie de Ligue 1 ou Ligue 2, il veut organiser une belle fête. C'est en tout cas un rêve pour le président du club de Bassens, Cédric Borie.

Le suspense reste entier pour les deux clubs

En effet, Cédric Borie a pour ambition, avec le soutien de la préfecture et la Métropole, de trouver un stade permettant de réunir le plus de monde possible. Lors de mots échangés avec Sud Ouest, le maire précise même : « Je veux faire une grande fête du football girondin. Notre football souffre actuellement, avec les rétrogradations des Girondins, de Niort, de Libourne, les soucis à la Ligue d’Aquitaine. Il y en a ras-le-bol. J’aimerais réunir tout le monde : nos supporters, les Ultramarines, les North Gate… On va tout faire pour trouver une solution pour qu’il y ait du public. Sinon, on jouera malheureusement à huis clos à Bassens. Mais on aura essayé… ». A noter que le stade des Girondins de Bordeaux, le Matmut Atlantique, sera malheureusement indisponible le week-end prochain. Comme solutions potentielles, Bassens a encore le stade Sainte-Germaine au Bouscat et le stade Moueix à Libourne. Il reste donc un peu d'espoir pour les deux clubs. Le maire de Bassens, Alexandre Rubio, a apparemment pris les choses en mains pour tenter de trouver une issue positive. Sinon, il s'agira malheureusement d'un grand gâchis. Mais Bordeaux commence à y être habitué.