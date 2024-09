CdF ‍: Bordeaux finalement éliminé sur tapis vert, la menace est réelle

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux passent par des moments compliqués depuis quelques mois. Les motifs de satisfaction sont peu nombreux.

Désormais en National 2, les Girondins de Bordeaux espèrent renaitre de leurs cendres dans les prochaines années. Cela prendra évidemment du temps mais le dernier recrutement a été fait pour viser une montée à l'échelon supérieur dès la fin de saison. Si la routine du championnat ne sera pas évidente à gérer, la Coupe de France est néanmoins vue comme une bouffée d'air pour beaucoup. Ce week-end, les Girondins de Bordeaux ont facilement pris le meilleur (victoire 5 buts à 0) sur l'équipe de Seudre Océan, pensionnaire de District, lors du 4e tour de la compétition. Mais voilà, rien ne va décidément à Bordeaux cette saison et une disqualification est possible.

Les Girondins de Bordeaux encore dans la tourmente ?

Selon les informations de Ouest France, Seudre Océan a déposé une réserve après avoir affronté Bordeaux. La raison ? Le club au scapulaire a fait entrer son gardien Over Mandanda comme joueur de champ, avec le numéro 16. Une erreur puisque ce changement est contraire au règlement de la Coupe de France selon son article 7.3. Ce dernier indique en effet que seul un gardien remplaçant peut entrer en cours de jeu avec le numéro 16. En 2022, Caen avait déjà été éliminé de la Coupe de France pour avoir fait jouer Dieudonné Gaucho lors de la victoire face à Vire (3-0), club de N3. Le joueur avait écopé de trois cartons jaunes et n'avait pas purgé cette suspension avec l'équipe première. On peut donc légitimement craindre le pire pour les Girondins de Bordeaux, décidément maudits et qui en font voir de toutes les couleurs à leurs supporters.