Bordeaux vendu ‍: Gérard Lopez sur un gros coup

Pas encore sortis d’affaire financièrement et alors que plane toujours la menace de la DNCG, les Girondins de Bordeaux semblent sur le point de changer de propriétaire. Gérard Lopez est en effet en négociations avec une entreprise américaine pour le rachat du club.

Ce n’est pas une surprise, mais l’avenir des Girondins de Bordeaux dans les divisions du football professionnel français ne tient qu’à un fil. Lors du passage annuel devant la DNCG le 27 juin dernier, le club présidé par Gérard Lopez, pourtant en difficulté financière, a réussi à éviter la relégation administrative mais est en sursis et a encore quelques heures pour compléter son dossier avec des documents demandés par le gendarme financier du football français. En attendant, l’homme d’affaires a accéléré sur une potentielle vente du club et selon les informations relayées par France Bleu Gironde, les dirigeants bordelais étaient en négociations avec un fonds d’investissement américain. Ce dernier prévoyait d’investir 100 millions d’euros dans le capital des Girondins de Bordeaux au cours des six prochaines années pour lui permettre d’être pérenne économiquement pendant plusieurs années.

Bordeaux vendu, Gérard Lopez actionnaire minoritaire ?

Arrivé à Bordeaux en 2021 dans un contexte déjà compliqué économiquement, Gérard Lopez a vécu la descente sportive des Girondins en Ligue 2 il y a deux ans désormais. Si l’objectif à court terme reste de sauver le club des griffes de la DNCG, il paraît normal de voir Bordeaux redevenir un candidat sérieux à la montée. Cependant, la piste du fonds d’investissement s’est refroidie et c’est désormais une entreprise américaine spécialisée dans la gestion des clubs de sport qui est en pôle pour le rachat. Des discussions ont eu lieu, et une délégation s’est d’ailleurs rendue au Haillan et au MATMUT Atlantique en milieu de semaine. Le média local précise que le groupe américain candidat au rachat a aimé les installations du centre d’entraînement, au contraire du stade. Ce dernier a également été surpris de découvrir certains salaires «démesurés» perçus par certains joueurs de l’effectif des Girondins de Bordeaux.

Enfin, si ce rachat se confirme et que la DNCG valide définitivement les comptes du sextuple champion de France, cela ne signifie pas pour autant la fin de l’aventure de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux. Pendant son audition au sein de l’instance fin juin, il avait répété qu’un actionnaire minoritaire était sur le point d’arriver. Finalement, l’homme de 52 ans et ancien boss du LOSC devrait bel et bien rester mais en tant qu’actionnaire minoritaire. Après avoir investi 60 millions d’euros dans le club au scapulaire depuis son arrivée, Gérard Lopez n’exclut pas non plus un troisième cas de figure si le dossier du rachat n’aboutit pas. Comme il l’a déjà fait par le passé, il se chargera lui même de combler la dette du club mais cette fois, il le fera avec l’aide de l’argent ces associés de sa société Joga Bonito, ce qui signifie un gros investissement sur le court terme pour s’éloigner au fur et à mesure du club d’ici quelques années. En tout cas, Lopez n’a plus que quelques heures pour trouver une solution et permettre à Bordeaux de garder de l’ambition économique et sportive.