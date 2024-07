Bordeaux ‍: Une manifestation qui menace Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Tout est fini ou presque pour les Girondins qui ont renoncé à leur statut professionnel. Mardi, Gérard Lopez sera au tribunal de commerce de Bordeaux pour déterminer l'avenir financier du club. Les supporters lui prévoient un petit comité d'accueil.

L'agonie financière des Girondins de Bordeaux est en train de prendre fin. Le mythique club français va quitter le monde professionnel la saison prochaine mais le pire est peut-être à venir. Très endetté, Bordeaux a déposé le bilan et pourrait même connaître une liquidation judiciaire. Ce serait alors la fin définitive pour le club fondé en 1881. Rien n'est encore acté et tout se décidera mardi. En effet, c'est à cette date que Gérard Lopez se présentera devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour évoquer les finances du club et statuer sur son avenir juridique.

Les supporters se réuniront devant le tribunal

Un moment capital pour tout supporter des Girondins. Ainsi, certains d'entre eux veulent marquer le coup. Sur les réseaux sociaux, ils ont lancé un appel pour un rassemblement populaire devant le tribunal de commerce, mardi à 12h. Le rendez-vous se veut pacifique malgré toute la défiance et la colère qu'ils ressentent envers Gérard Lopez.

🆘NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Supporters et amoureux des @girondins



L’histoire du FCGB ne peut pas disparaître à cause d’une multitude de personnes qui ont fait du mal à notre club@gerard_lopez_ fut le pire d’entre-eux et nous aura définitivement enterré

Rassemblement pacifique pic.twitter.com/rtE0kLQ2yN — GavéGirondins🇫🇷 (@GaveGirondins) July 27, 2024

Le but est surtout d'exprimer son attachement aux Girondins de Bordeaux dans ce moment difficile. Néanmoins, difficile d'imaginer que les choses ne puissent pas déraper après les belles promesses de Gérard Lopez au cours des dernières années. Les autorités seront sans doute vigilantes avec un possible dispositif de sécurité autour du tribunal de commerce pour l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, lequel est plus que jamais l'ennemi public numéro 1 en Gironde.