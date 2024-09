Bordeaux se réveille brutalement au mercato, 4 joueurs arrivent

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux passent par des moments très difficiles depuis leur rétrogradation en National 2. Mais le club au scapulaire veut se donner les moyens de monter à l'échelon supérieur le plus rapidement possible.

A Bordeaux, on se remet à peine d'un immense traumatisme. Le club évolue dorénavant en National 2 et va devoir galérer encore longtemps avant de revenir dans le monde professionnel. Mais la direction girondine, après des mois de tergiversations, ne veut plus perdre de temps et se renforcer. C'est dans cette optique que des négociations sont lancées pour signer rapidement des nouveaux joueurs. Déjà, Bordeaux peut compter sur le soutien de Paul Baysse ou encore Rio Mavuba, arrivés pour aider le club.

Les Girondins de Bordeaux passent la seconde

Selon les dernières informations de Foot Amateur, les Girondins de Bordeaux devraient accueillir très prochainement quatre nouveaux joueurs : L'attaquant anglais Jovan Malcolm, le milieu belge Jannes Van Hecke, le latéral et milieu de terrain néerlandais Achraf Douiri et le milieu offensif anglais Amadou Diallo. Bordeaux a même fait une demande de licence pour ces joueurs afin de les faire jouer le plus rapidement possible. Le média précise également que ces joueurs étrangers sont ciblés pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup moins chers qu’un joueur professionnel évoluant dans l'Hexagone. De quoi voir l'avenir un peu plus sereinement pour le club au scapulaire. Il faudra cependant vite engranger des points en championnat de National 2. Après deux rencontres disputées, les hommes de Bruno Irlès ne comptent qu'un petit point. Mais l'arrivée de tous ces joueurs devrait permettre d'inverser la dynamique et d'espérer, pourquoi pas, une montée en fin de saison. C'est tout le mal que l'on peut souhaiter aux Girondins de Bordeaux, qui ne sont pas passés loin de la disparition totale ces derniers jours.