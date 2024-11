Bordeaux sans entraîneur, les gardiens hallucinent

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La situation des Girondins de Bordeaux continue de faire énormément parler. Sur le plan financier mais aussi dans l’organisation sportive du club et ce ne sont pas les gardiens bordelais qui vont dire le contraire.

Laborieux sur le plan financier et administratif, le début de saison des Girondins de Bordeaux n’est pas non plus glorieux sur le terrain. Avec six matchs joués, l’équipe de Bruno Irles est seulement 10e, mais l’espoir n’est pas perdu car avec des matchs en retard, elle peut espérer remonter dans le haut du classement. La dynamique n’est d’ailleurs pas si affreuse puisque Bordeaux reste sur quatre matchs sans défaite, dont deux victoires. Dans l’organisation sportive du club, certains points font néanmoins désordre et montrent que tout reste fragile au sein des Girondins en dépit du bon travail réalisé par Bruno Irles.

Dernier entraînement avant le déplacement à Blois, sans entraîneur des gardiens en attendant la nomination du successeur de Franck Chaumin. Mutyaba vers une titularisation #Girondins #N2 pic.twitter.com/3BYnRBGvHU — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) November 1, 2024

Le dernier exemple en date peut faire sourire mais démontre que tout n’est pas encore rose à Bordeaux puisque ce vendredi, les gardiens des Girondins se sont entraînés… sans entraîneur des gardiens, selon Sud Ouest. Et pour cause, Franck Chaumin a quitté le club car son contrat a été stoppé. Or pour le moment, Gérard Lopez et la direction sportive des Girondins de Bordeaux n'ont recruté aucun coach des gardiens pour lui succéder. Avant le match de samedi face à Blois à 18 heures, les portiers bordelais se sont donc entraînés en solo. Une auto-gestion sidérante pour un club de ce niveau.

Le quotidien local révèle qu’à priori, il n’y aura pas non plus d’entraîneur des gardiens pour le déplacement à Blois samedi en National 2. Une situation gênante que le club au scapulaire va rapidement devoir régler pour ne pas se couvrir davantage de ridicule alors que sur le plan administratif, Gérard Lopez a obtenu un sursis jusqu'en janvier 2025 après une nouvelle décision du Tribunal administratif en sa faveur.