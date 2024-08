Bordeaux s'invente des joueurs, quelle histoire ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Dans le viseur des Girondins de Bordeaux, un joueur approché par la formation qui va repartir en National 2 a démenti y avoir signé. Ce qui pose un problème plus global sur les contrats fédéraux au sein du club depuis plusieurs jours.

C’est une nouvelle page de l’histoire des Girondins de Bordeaux qui s’ouvre en cet été 2024. Relégué administrativement en National 2 ces dernières semaines après que la promesse de vente du club à Fenway Sports Group a échoué, le mythique club du football français repart de zéro ou presque, avec tout un effectif à reconstruire pour repartir du quatrième échelon national. Une mission rocambolesque, d’autant que le temps presse pour Bordeaux, qui a déjà demandé le report de ses deux premières journées de Championnat pour prendre le temps de recruter des nouveaux joueurs d’ici là. Cependant, la donne n’est pas si simple que cela, même si vingt-sept joueurs se sont engagés aux Girondins depuis quelques jours (en plus de l’entraîneur Bruno Irlès qui remplace Albert Riera), d’après les informations de Foot-Amateur. Steve Mvoué, le milieu de terrain de 22 ans et annoncé comme nouvelle recrue, ne s’engagera pour le moment pas avec le club au scapulaire.

Mvoué ne rejoint pas Bordeaux, une polémique sur les contrats

Des contrats fédéraux saisis sans l'accord des joueurs ? 🤔 https://t.co/ZbVmINUVCj — Foot Amateur (@footamateur_fr) August 27, 2024

Le joueur est libre de tout contrat depuis son départ de Portimao au Portugal, mais contrairement à ce qui était indiqué, il n’a pas signé à Bordeaux comme il le confirme pour Foot-Amateur : «Non, je n'ai pas signé à Bordeaux, j’ai pas d’accord ni de contact avec qui que ce soit de manière officielle. Il y a eu un contact avec John Williams. Une proposition a été faite mais aucun accord n’a été conclu», a-t-il clairement affirmé. Une situation qui a alimenté depuis quelques heures des rumeurs sur les licences de certains joueurs de l’effectif. Plusieurs d’entre eux auraient ainsi vu leurs contrats fédéraux être signés sans l’accord au préalable de ceux-ci. Après le stress qui a découlé de l’avenir des Girondins de Bordeaux cet été, c’est une nouvelle polémique qui vient retarder une fois de plus la reconstruction du sextuple champion de France. Plus les jours passent, plus les supporters doivent se dire que la seule bonne nouvelle de cette intersaison est que Bordeaux a réussi à éviter le dépôt de bilan.