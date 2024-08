Bordeaux rend un service colossal à Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, les Girondins de Bordeaux ont fait appel de leur rétrogradation administrative en National 2. Gérard Lopez souhaite convaincre la DNCG que son club peut évoluer en National l’an prochain.

Relégués en National 2 par la DNCG, les Girondins de Bordeaux ont toujours l’espoir d’évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine. La preuve, le club au scapulaire a fait le choix jeudi soir de faire appel de cette décision administrative. L’enjeu pour Gérard Lopez sera de convaincre le gendarme financier du football français la semaine prochaine que le club au scapulaire peut tenir financièrement un budget lui permettant d’évoluer en National. Pour cela, l’homme d’affaires luxembourgeois pourrait bénéficier d’un loyer gratuit au Matmut Atlantique. En effet, Sud Ouest dévoile ce vendredi que Gérard Lopez s’est entretenu ces derniers jours avec Christine Bost, la présidente de la collectivité.

Un loyer gratuit pour le stade ?

Le patron des Girondins de Bordeaux a demandé à son interlocutrice un accès gratuit au stade, plutôt que de payer un loyer à 4,7 ME, comme cela était initialement prévu. Le coup de poker de Gérard Lopez pourrait marcher puisque Christine Bost ne s’est pas opposée à cette demande dans la mesure où elle ne dispose pas de locataire pour remplacer les Girondins de Bordeaux. De plus, le risque sécuritaire est considéré comme réel si l’équipe va jouer dans un stade moins grand. Les présidents des groupes politiques auront toutefois leur mot à dire lors d’une réunion prévue la semaine prochaine pour confirmer ou pas cette décision. Cela ne suffira peut-être pas, mais la location gratuite du stade, qui va drastiquement réduire les coûts, est une première victoire pour Gérard Lopez dans le but de convaincre la DNCG.