Bordeaux paye 5 millions d'euros pour perdre un joueur

Dans : Bordeaux.

Par Nicolas Issner

Mis à l’écart début janvier, Laurent Koscielny n’est plus un joueur des Girondins de Bordeaux. Néanmoins, la résiliation de son contrat lui a rapporté une énorme somme d’argent.

Laurent Koscielny et les Girondins de Bordeaux, c’est sur le point d'être fini. Mis à pied par Gérard Lopez depuis trois semaines, le défenseur de 36 ans a été mis à la porte après 3 ans de collaboration et 65 matchs disputés. La faute à un rôle de capitaine pas assez satisfaisant, comme certaines de ses prestations en défense d’après les dirigeants. Bordeaux est la plus mauvaise défense du championnat avec 53 buts encaissés en 22 journées. En pleine crise, le club bordelais est 17e de Ligue 1 et lutte pour se maintenir, il ne compte que 4 victoires. Sous contrat de base jusqu’en juin 2024 avec les Girondins, Laurent Koscielny et son club ont trouvé un accord concernant la rupture de leur contrat. Et celle-ci a coûté très cher aux Girondins de Bordeaux.

Koscielny, 5 millions d’euros pour quitter le club

Les Girondins qui ont payé "plus de 5M€" pour dégager Koscielny et fait de la place à Marcelo et peut-être Phil Jones, on est sur l'un des plus grands move mercato de l'histoire je pense. — Charly M. (@SeriousCharly) January 29, 2022

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les Girondins de Bordeaux ont dû sortir 5 millions d’euros de leurs poches pour se séparer de l’ancien capitaine d’Arsenal et des Bleus (51 sélections, 1 but). Cette somme correspond aux deux ans de contrats qu’il restait à Laurent Koscielny. Soit 3 millions d’euros pour la saison 2022/2023 et 2 millions d’euros pour la saison 2023/2024. Une grosse somme déboursée par les Girondins mais qui devrait alléger la masse salariale globale. Laurent Koscielny avait le plus gros salaire du club, il touchait 300 000 euros par mois. Cet allègement devrait aussi aider le club à recruter d’ici la fin du mercato. L'ancien défenseur de l'OL, Marcelo, est arrivé ces derniers jours. Les noms de Joshua Guilavogui et de Phil Jones retentissent depuis plusieurs jours au Haillan.