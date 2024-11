Bordeaux ‍: Pas de choc au sommet, le calvaire des supporters continue

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Que les temps sont durs pour les supporters bordelais. Leur illustre club végète en National 2 et ils ne peuvent même pas le soutenir dans les différents stades du championnat.

Motivation et patience, deux maîtres-mots pour certains mais aussi deux épreuves à accomplir chaque semaine pour tous les supporters bordelais. Leurs Girondins de Bordeaux végètent en National 2 depuis un dernier été chaotique. L'avenir financier du club reste toujours en suspens. Dans ce climat tendu, les récentes victoires en championnat sont fêtées avec une pointe de retenue. Néanmoins, ils sont quand même plusieurs milliers de passionnés à investir le Matmut Atlantique depuis quelques matchs. Une affluence énorme qui témoigne de la grande popularité des Girondins. Mais, cela est aussi la conséquence de l'offre restreinte pour les fidèles supporters. Car, à l'extérieur, la donne est bien différente.

Les autorités sans pitié avec les Bordelais

En effet, les supporters des Girondins ne peuvent pas se rendre dans les autres stades. Les interdictions de déplacement s'enchaînent depuis le début de saison. Bordeaux ne peut pas compter sur ses supporters dans les petits stades de National 2 mais aussi en Coupe de France. Ce week-end, aucun supporter bordelais n'est autorisé pour le match du 7e tour à Bressuire. Ce sera également le cas pour le prochain match de championnat à Saint-Malo.

🚨 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 | 7e tour 🏆



🎙️ Notre match face au @fcbressuire se joue aujourd'hui à 17h ! 📅



📺 À suivre en direct sur France TV selon votre opérateur :



📡 Free/Orange : Canal 326

📡 Canalsat : Canal 374

📡 Fransat : Canal 325

📡 Bouygues : Canal 337

📡 SFR… pic.twitter.com/Z5GfWGenPW — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 17, 2024

Dans une semaine, les Girondins de Bordeaux iront défier les Bretons pour un choc attendu. Saint-Malo est le leader du groupe B de N2 alors que Bordeaux est 5e. Mais, l'importance du rendez-vous n'a pas rendu le sous-préfet de Saint-Malo plus tolérant. Ce dernier a pris un arrêté « portant restriction de la liberté d’aller et venir des supporters du FC Girondins de Bordeaux à l’occasion de leur rencontre contre l’US Saint-Malo le 23 novembre 2024 », selon le site Foot Amateur. De quoi priver Le club au scapulaire d'un soutien non négligeable. Néanmoins, les supporters ne resteront pas longtemps frustrés avec la bonne couverture audiovisuelle gratuite de leur club cette saison.