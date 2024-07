Bordeaux ‍: la DNCG frappe fort, les Girondins en National

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Pas encore fixés sur leur sort pour l’an prochain, les Girondins de Bordeaux passaient de nouveau devant la DNCG ce mardi 9 juillet. Le gendarme financier a prononcé une relégation administrative en National 1.

Le temps est à l’inquiétude pour tout un club. Fin juin, les Girondins de Bordeaux sont passés devant la DNCG pour leur audition annuelle afin de faire valider leurs comptes pour la saison à venir. A l’époque, le gendarme financier du football français avait statué un sursis pour le club au scapulaire, ce qui donnait du temps à Gérard Lopez de fournir des documents indispensables à la validation du budget de la formation bordelaise. Cependant, quelques jours plus tard, la situation ne s’est pas améliorée même si l’homme d’affaires négocie une vente à la société Fenway Sports Group, également propriétaire de la formation anglaise de Liverpool. En attendant que celle-ci ne soit effective, la DNCG a tranché et a cette fois décidé d’une relégation administrative en National 1, soit la troisième division du football français.

Bordeaux va faire appel, une course contre la montre débute

COMMUNIQUE DU CLUB



Le FC Girondins de Bordeaux poursuit ses discussions avec Fenway Sports Group en vue de la commission d’appel de la DNCG.



Lors de l’audition du 27 juin dernier, la DNCG avait prononcé un sursis à statuer pour le FC Girondins de Bordeaux aux fins d’apporter… pic.twitter.com/FXQk6yjJMe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 9, 2024

Gérard Lopez doit désormais boucler la vente le plus rapidement possible auprès de la SARL anglo-saxonne pour ensuite permettre aux Girondins de retrouver leur place en Ligue 2. D’après les informations relayées par RMC Sport, le sextuple champion de France va faire appel de cette décision, à l’instar de ce qu’avait notamment vécu le FC Sochaux-Montbéliard durant une bonne partie de l’été 2023. Le but étant de se donner un maximum de temps pour ensuite fournir tous les documents le plus rapidement possible et ainsi convaincre la DNCG que les finances des Girondins de Bordeaux sont suffisamment stables pour l’exercice 2024/2025. En espérant pour le club bordelais qu’il ait plus de chance que le FCSM ou le CS Sedan-Ardennes qui n’avaient pas pu gagner leur combat contre les instances lors du dernier intersaison.