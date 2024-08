Bordeaux ‍: La demande folle imposée par Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, les Girondins de Bordeaux devraient rependre le chemin de la compétition en National 2. Le club, qui appartient toujours à Gérard Lopez, espère rapidement remonter vers l'élite.

Alors que l'officialisation de la venue de Bruno Irles sur le banc des Girondins devrait intervenir lundi, le club au scapulaire tente actuellement d'empiler les signatures afin d'avoir un effectif suffisant pour évoluer en National 2. Toujours derrière Bordeaux, Gérard Lopez se fait très discret, mais sa présence dans ce projet rend fou de rage Alain Giresse qui exige que ce dernier « dégage », quitte à ce que les Girondins repartent d'encore plus bas. La légende du football français estime qu'il est honteux que Gérard Lopez puisse encore être à la manoeuvre et qu'il est nécessaire que quelque chose soit fait pour en finir. Une colère compréhensible et qui ne va probablement pas se calmer lorsque Gigi apprendra dans quelle condition l'homme d'affaires a obtenu la mise en redressement judiciaire des Girondins de Bordeaux et donc le gel des dettes estimées à 100 millions d'euros.

Lopez ne veut pas repartir les poches vides

Avis aux repreneurs intéressés par les #Girondins : si vous bossez bien et que vous ramenez le club en @Ligue2BKT, vous devrez 38 millions d’euros à Gérard Lopez.



😭😭😭😭😭😭



C’est sympa d’être pote avec les administrateurs judiciaires. On peut faire passer des trucs fous. https://t.co/vkY7PkEr0E — Florent Toniutti (@FlorentToniutti) August 24, 2024

Nos confrères de Sud-Ouest révèlent en effet que Gérard Lopez a accepté d'abandonner ses créances, à savoir 37,9 millions d'euros, mais que dès que Bordeaux reviendra en Ligue 2, alors il va récupérer cette somme. « Les Girondins, sauf nouvel accord avec lui ou avec un repreneur d’ici là, seront à nouveau redevables de la somme à l’homme d’affaires s’ils remontent en Ligue 2, selon un calendrier qui sera alors établi dans les deux mois suivant cet éventuel retour dans le monde professionnel », précise le quotidien régional. Dans le même temps, la Métropole, financée par les contribuables, a accepté de renoncer à 20ME de loyers impayés pour le stade, et cette fois, ces 20ME seront définitivement perdus. De quoi forcément laisser dubitatif, et c'est le cas de nombreux supporters qui sont sidérés par la tournure des événements.